В Таштаголе по требованию прокурора шести детям-сиротам предоставили жилье

Прокуратурой Таштагола на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе проведенных проверок выявлены нарушения прав шести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Прокурор Таштагола обратился в суд с исковыми заявлениями в защиту их жилищных прав. Суд счел доводы исковых заявлений обоснованными, удовлетворил требования прокурора о понуждении администрации г. Таштагола предоставить жилые помещения.
После вынесения решений прокуратура осуществляла контроль за их реальным исполнением и в 2019 году шести детям-сиротам вручили ключи от новых квартир.
Фото из открытых источников
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