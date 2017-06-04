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В Таштаголе появилась скульптурная композиция «Охотник и рысь»

Новая скульптура, посвященная быту коренного народа Шории, появилась сегодня в парке имени Героя Советского Союза Якова Баляева.

Самобытный шорский художник и резчик по дереву в работе использует поваленные ветром или сломавшиеся деревья. «Охотник и рысь» состоит из двух частей: шорец-охотник с двустволкой в руках, вырезанный из кедра, и рысь, приготовившаяся к прыжку. На воплощение идеи ушло 2,5 месяца.

Культура
Таштагол
kuzbassnews.ru
04/06/2017
Культура
Таштагол
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