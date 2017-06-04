В Таштаголе появилась скульптурная композиция «Охотник и рысь»

В Новокузнецке вандалы испортили уникальные скульптуры Оставшись в одиночестве, молодой человек выплеснул эмоции на скульптурах. Он схватил большую палку...

В Новокузнецком районе мужчина погиб при опрокидывании квадроцикла 4 июня в посёлке Металлургов Новокузнецкого района произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель...

Вечером в Ягуновском произошёл пожар Вечером в воскресенье, 4 июня, в жилом районе Ягуновском загорелись стайки. Сигнал о пожаре в...