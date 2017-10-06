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В Таштаголе приступили к асфальтированию подъездов к новому мосту

В Таштаголе в разгаре реконструкция дороги между ул. Горького и ул. Ленина с возведением нового моста через реку Кондому.

Впервые мост был наведён в 1950 годы. Это была деревянная конструкция, разбираемая на время паводка. В конце 1970 - начале 1980 годов шахтостроительное управление построило для технологических нужд капитальное трёхпролётное сооружение общей длиной 30 м. Однако проблема пропуска паводковых вод не была снята, более того, капитальные опоры сдерживают поток, и уровень реки в половодье поднимается на всём протяжении «старого» города.

Реконструкция дороги и строительство нового моста через Кондому не только снимет инфраструктурное ограничение для развития якорного предприятия, которое позволит городу уйти от приставки моно-, но и обезопасит население и учреждения Таштагола.

В настоящее время дорожники приступили к работе со стороны ул. Горького. Там они уже уложили все три слоя асфальта. Укладка асфальта начинается со стороны ул. Ленина: сформировано автомобильное кольцо, установлены бордюры, размечены тротуары для пешеходов.

Мостостроители завершили обе капитальные опоры и продолжают монтаж балок и других металлоконструкций. Пролётное сооружение запроектировано длиной 70 м, целиком длина моста 89 м, а дорожных подходов - 900 м. Ширина моста - 10 м (это две полосы движения автомобилей и два тротуара для пешеходов).

Срок сдачи объекта - 31 декабря 2017 года. Главная задача - успеть уложить асфальт до наступления холодов.

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kuzbassnews.ru
06/10/2017
Общество
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