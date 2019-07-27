В Таштаголе прошли тактико-специальные учения по спасению людей, попавших в ДТП

На месте инсценируемого ДТП работали сотрудники ГИБДД, аварийно-спасательный автомобиль с экипажем Таштагольского поисково-спасательного отряда, пожарная команда и скорая помощь. Специалисты действовали на въезде в Таштагол, где якобы столкнулись автобус ПАЗ с легковым автомобилем. Из-под капота автомобиля шел дым, внутри находился пострадавший водитель, пассажир автобуса получил легкие травмы.

Сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги и организовали движение транспорта в объезд. Спасатели зафиксировали автомобиль и подготовили спецоборудование, которым «перекусили» передние и задние стойки автомобиля, затем вручную сняли крышу. Пострадавшего аккуратно освободили от прижавшей его рулевой колонки, вынули из кресла, погрузили на носилки и каталку скорой помощи.

Пожарный расчет потушил горящий автомобиль при помощи пенного генератора. А оперативная группа продемонстрировала навыки по сбору и передаче информации с места аварии и готовность организовать взаимодействие с органами управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС.

Затем спасатели эвакуировали пострадавшего из автобуса и передали его медикам. Завершились учения погрузкой остова автомобиля на эвакуаторе и снятием ограничения движения по автодороге.

Фото: пресс-служба АКО