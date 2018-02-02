В Таштаголе пьяный пациент угрожал врачу убийством

Осенью 2017 года пьяный 62-летний новокузнечанин, обратился в больницу Таштагола, чтобы получить направление на лечение в больницу Новокузнецка.
Врач-терапевт разъяснила ему, что направление на лечение можно выдать после обследования и результатов анализов.
Ждать мужчина не желал и направил на врача газовый пистолет, угрожая убить.
Напуганный медработник приняла его слова и действия как реальную угрозу для своей жизни.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся и принес извинения.
Суд признал назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
02/02/2018
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