В Таштаголе пьяный пациент угрожал врачу убийством

Осенью 2017 года пьяный 62-летний новокузнечанин, обратился в больницу Таштагола, чтобы получить направление на лечение в больницу Новокузнецка.

Врач-терапевт разъяснила ему, что направление на лечение можно выдать после обследования и результатов анализов.

Ждать мужчина не желал и направил на врача газовый пистолет, угрожая убить.

Напуганный медработник приняла его слова и действия как реальную угрозу для своей жизни.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся и принес извинения.



Суд признал назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.