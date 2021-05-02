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В Таштаголе река Кондома вышла из берегов

На вечер 1 мая уровень воды в реке Кондома составил 410 сантиметров. Паводковые воды размыли защитную дамбу в Таштаголе. Вода залила дорогу в районе детского сада №5 на улице Садовой и участки на улице Ленина. Движение автотранспорта в районе подтопления частично перекрыто. На 08:00 2 мая уровень воды в Кондоме опустился более чем на 30 см.

По информации пресс-службы Таштагольского района, паводковыми водами подтоплены жилые дома, больница и детские садики. В настоящее время дорожные службы ликвидируют переливы. На автодороге Таштагол - Усть-Кабырза в районе Джелсая вода отведена, на участке Таштагол-Турочак восстановлена работоспособность труб. Пока остаются переливы на участках Таштагол-Килинск и Ключевой-Чулеш.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Таштагола

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kuzbassnews.ru
02/05/2021
Общество
Происшествия
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Таштагол

Новости Кузбасса

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