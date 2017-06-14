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В Таштаголе реконструируют дорогу и построят новый мост общей стоимостью 304 млн рублей

Деньги на реконструкцию автодороги ЦМК - ул. Горького протяженностью около 1 км, включающую строительство нового моста через реку Кондома, будут направлены из фонда поддержки моногородов и областного консолидированного бюджета.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
14/06/2017
Общество
Таштагол
Новости Кузбасса

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