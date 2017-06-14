В Таштаголе реконструируют дорогу и построят новый мост общей стоимостью 304 млн рублей

Синоптики прогнозируют тёплую погоду на неделе в Кузбассе Кузбасские синоптики рассказали о погоде на этой неделе. В ближайшие дни в Кемеровскую область...

Неудачные разбойные нападения кузбассовца на магазины попали на видео В Новокузнецком районе неизвестный мужчина совершил два разбойных нападения на магазины. В обоих...

На ФПК в Кемерове прорвало трубу на проезжей части В Сети появились фотографии инцидента, произошедшего в кемеровском микрорайоне ФПК. На изображениях...