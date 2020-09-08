В Таштаголе росгвардейцы вернули горожанке похищенный из подъезда велосипед

В дневное время в городе Таштагол экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал на остановочном павильоне 37-летнего местного жителя с похищенным велосипедом, который находился в розыске.

Задержанный пояснил стражам правопорядка, что транспортное средство ему одолжил 37-летний приятель, у которого в гостях распивал спиртные напитки. На указанном адресе росгвардейцы задержали подозреваемого в краже, который признал вину. По предварительной информации, ранее привлекавшийся к административной ответственности горожанин похитил велосипед, оставленный без присмотра в подъезде соседнего многоквартирного дома.

Задержанных граждан росгвардейцы передали для разбирательства правоохранителям. Похищенное имущество стражи правопорядка вернули 32-летней владелице.