В Таштаголе росгвардейцы задержали дебошира, который грозил медикам пневматическим пистолетом

Утром в городе Таштагол экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение, что в городской поликлинике неизвестный угрожает медицинскому персоналу предметом, схожим с пистолетом.
На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что к одной из сотрудниц поликлиники пришёл бывший муж. Между ними произошёл конфликт, в результате дебошир достал пистолет и стал грозить персоналу. После обещания сотрудников больницы вызвать правоохранителей, злоумышленник скрылся.
При помощи системы видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Недалеко от места происшествия бойцы обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 45-летний кузбассовец. Задержанный признал свою вину, сообщив, что предметом угрозы был пневматический пистолет, который был изъят у злоумышленника правоохранителям.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали полицейским.
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