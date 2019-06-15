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В Таштаголе сотрудница ЗАГСа превысила полномочия

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней руководителя органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Таштагола и Таштагольского района, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, произвела государственную регистрацию заключения брака между женщиной, за которую попросила ее знакомая,  и местным жителем, о чем составила запись акта о заключении брака  в актовой книге, выдав свидетельство, являющееся официальным документом.

Обвиняемая знала, что от мужчины не поступало заявление о желании заключить брак, и ни каким другим способом это обстоятельство установлено не было. Несмотря на это, она собственноручно подписала документ и заверила печатью органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС) г. Таштагола и Таштагольского района.

Примечательно, что на тот момент мужчина находился в больнице, а на следующей день, после данной регистрации умер. Совершение обвиняемой незаконных действий, повлекло существенное нарушение прав и законных интересов мужчины, поскольку в результате незаконной государственной регистрации заключения брака, гражданке был незаконно предоставлен статус супруги, и соответственно обладание, связанных с данным статусом определенного объема имущественных, личных неимущественных прав, нематериальных благ. Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий, после  чего материалы переданы в следственные органы.

В ходе предварительного следствия также было установлено, что супруга умершего мужчины  получила 100 тысяч рублей в виде возмещения морального вреда за смерть мужа.


Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
15/06/2019
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