В Таштаголе стартует операция "Каникулы"

С 20 марта по 1 апреля на территории Таштагольского района стартует профилактическая операция «Каникулы».
Госавтоинспекция Таштагольского района рекомендует водителям и родителям быть внимательными, соблюдать скоростной режим, перед пешеходным переходом снижать скорость до минимума.
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