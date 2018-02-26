В Таштаголе установлены безопасные дорожные знаки

В микрорайоне Поспелова в Таштаголе все пешеходные переходы оборудованы новыми дорожными знаками и элементами освещения.
40 дорожных знаков, отвечающих действующим ПДД - со светоотражающим фоном, и 16 100-ваттных светодиодных светильника появились в микрорайоне и помогают соблюдать правила безопасного движения.
На очереди - шесть переходов в Шалыме и 35 пешеходных переходов в остальных районах города.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Близится дата Grelka Fest — самого масштабного и зрелищного зимнего мероприятия в Шерегеше.
|
Чтобы не становиться пешеходом, парень купил в интернете за 25 тысяч поддельные права - в них было...
|
Сотрудники гидрометеорологического центра Кемеровской области рассказали о погоде на двадцать...
|
II Кубок КВН губернатора Кемеровской области пройдёт 27 февраля в Музыкальном театре Кузбасса имени...