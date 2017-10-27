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Водитель, насмерть сбивший пешехода по дороге к горнолыжному курорту Шерегеш, осужден на 2,5 года

Таштагольский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 49-летнего жителя поселка Шерегеш, в марте 2017 года сбившего на автодороге «Шерегеш – гора Зеленая» двоих человек.

Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», сбил двух пешеходов, которые шли по обочине. Один из потерпевших – 34-летний житель Омска – от полученных травм скончался на месте, второй пешеход – 34-летний житель Новосибирска – был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следствие установило, что обвиняемый двигался с превышением скорости – около 80 км/ч. Кроме того, он не учел метеорологические условия и связанную с осадками дорожную обстановку. Все это привело к тому, что автомобилист не справился с управлением, выехал на обочину, где находились пешеходы.

Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на срок до 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в силу.

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kuzbassnews.ru
27/10/2017
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