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В Таштаголе ввели в эксплуатацию мост, стоимостью 315 млн рублей

В моногороде Таштаголе в рамках соглашения между Кемеровской областью и Фондом развития моногородов, которое в декабре 2016 года подписали губернатор Аман Тулеев и генеральный директор Фонда Илья Кривогов, построен новый мост через реку Кондома.

Строительство моста и реконструкция автомобильной дороги ЦМК – Бельков от ул. Ленина до ул. Горького (около 1 км) обошлось в более 315 млн рублей.

Длина нового моста 89,2 м, ширина проезжей части – 10 м. Вес - 403,7 т. Сооружение имеет дорожное барьерное, а также перильное ограждение и пешеходные тротуары (по 1,5 м шириной). Его строительство и реконструкция ведущей к нему автодороги обеспечит надёжное транспортное сообщение для компаний, расположенных на правом берегу реки. Кроме того,  обезопасит жителей города от угрозы экстремальных подъёмов воды. И фактически откроет дорогу и на Алтай, и в Монголию, и в Китай. 

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
15/12/2017
Общество
Таштагол
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