В Таштагольком районе ребенок погиб от удара током

10 июня в поселке Каз Таштагольского района во время игры в догонялки погиб 15-летний ребенок.
Группа подростков играла рядом с трансформатором, когда один из них спрятался от товарищей, но задел оголенный провод. Ребенок скончался от удара током до приезда врачей.
Сразу после трагедии энергетики огородили трансформаторную будку.
11/06/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Тело местного жителя обнаружили случайные свидетели. Мужчина лежал на асфальте под окнами своей...
|
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода установится в областном центре на...
|
Вчера вечером, 10 июня, ориентировочно в 21:00 в Центральном районе областной столицы произошло ДТП...
|
В столице Кузбасса разыскивается без вести пропавший Дмитрий Игоревич Ткаченко. В розыск мужчину...