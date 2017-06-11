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В Таштагольком районе ребенок погиб от удара током

10 июня в поселке Каз Таштагольского района во время игры в догонялки погиб 15-летний ребенок.

Группа подростков играла рядом с трансформатором, когда один из них спрятался от товарищей, но задел оголенный провод. Ребенок скончался от удара током до приезда врачей.

Сразу после трагедии энергетики огородили трансформаторную будку.

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kuzbassnews.ru
11/06/2017
Происшествия
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Таштагол
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