В Таштагольком районе ребенок погиб от удара током

Житель Кемерово упал с шестого этажа и выжил Тело местного жителя обнаружили случайные свидетели. Мужчина лежал на асфальте под окнами своей...

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на День города Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода установится в областном центре на...

В Сеть попало видео серьезного ДТП мотоциклиста и Mercedes в Кемерово Вчера вечером, 10 июня, ориентировочно в 21:00 в Центральном районе областной столицы произошло ДТП...