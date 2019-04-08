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В таштагольском районе открылась выставка художника Николая Кузнецова

В Музее этнографии и природы Горной Шории открылась выставка художника Николая Кузнецова.

В экспозицию вошли более 20 картин, написанных маслом.Николай Кузнецов родился в поселке Чугунаш в 1953 году. 34 года отработал проходчиком на Шерегешском руднике.

После выхода на заслуженный отдых увлекся живописью. Этот вид творчества привлекал художника с юных лет.

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kuzbassnews.ru
08/04/2019
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