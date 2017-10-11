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В Таштагольском районе подготовились к борьбе со снегом

Коммунальные службы Таштагольского района подготовили снегоуборочную технику и аварийный запас к зимнему сезону. Для района характерно обильное выпадение снега – в 3-4 раза больше, чем в других городах Кузбасса.

Всего в городе и посёлках района для борьбы со снегом используется до 83 единиц техники – грейдеры и погрузчики, комплексные дорожные машины (КДМ) и бульдозеры, даже гусеничные экскаваторы: только они могут проехать по рыхлому снегу на окраинные улицы, поднимающиеся по крутым склонам гор.

В Таштаголе расчисткой городских дорог занимается городской комбинат благоустройства, дворы обслуживают механизаторы управляющей компании. В больнице – своя техника. А междугородние дороги – зона ответственности Таштагольского дорожно-строительного управления. В крупных посёлках тоже действуют коммунальные предприятия, а в посёлках поменьше снегоуборочная техника находится в ведении поселковых администраций.

Также проверен аварийный запас, предназначенный для устранения аварий на тепловых сетях, водоводах и канализации: на складе хранится более тысячи наименований - трубы  разных диаметров, фитинги и метизы, запорная арматура, спецодежда, сварочные материалы, инструменты и многое другое.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
11/10/2017
Общество
Таштагол
Новости Кузбасса

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