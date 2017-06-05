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В Таштагольском районе пропал склонный к бродяжничеству пенсионер

Отделом МВД России по Таштагольскому району разыскивается Петр Иванович Шимов, 27.09.1939 г.р., который 28 мая 2017 года ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся. Склонен к бродяжничеству, ранее уходил, но возвращался самостоятельно.

Приметы: рост около 165 см, худощавое телосложение, волосы седые, стрижка короткая, в области шеи имеется след от ожога.

Был одет в зеленую рубашку с рисунками в виде малиновых роз, коричневые брюки, чёрные носки, туфли чёрного цвета, на голове – светло-серая хлопчатобумажная кепка.

Граждан владеющих какой-либо информацией Шимове просят позвонить по телефонам в Таштагольском районе: 8-(384-73)-3-27-84, 8-(384-73)3-02-05.

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Таштагол
kuzbassnews.ru
05/06/2017
Происшествия
Таштагол
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