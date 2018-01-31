В Таштагольском районе работал "Снежный десант"

23 студента кузбасских вузов два дня выполняли свою миссию в п. Мундыбаш, ещё два дня – в г. Таштаголе.

Ребята помогли по хозяйству нескольким одиноким ветеранам, живущим в частных домах, расчистили несколько детских площадок, а также помогли в наведении порядка на городской площади.