В Таштагольском районе работал "Снежный десант"

23 студента кузбасских вузов два дня выполняли свою миссию в п. Мундыбаш, ещё два дня – в г. Таштаголе.
Ребята помогли по хозяйству нескольким одиноким ветеранам, живущим в частных домах, расчистили несколько детских площадок, а также помогли в наведении порядка на городской площади.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемеровской области 17-летний подросток сломал отцу ребра и стопу.
|
Авария произошла 30 января на Кузнецком проспекте рядом с домом №127/4. Здесь столкнулись...
|
В Ленинске-Кузнецком осудят 41-летнего мужчину, который подделал страховой полис ОСАГО.
|
Труп женщины без головы и с вырванным из груди сердцем, которое лежало у ног мертвой, обнаружили в...