В Таштагольском районе сотрудники ГИБДД помогли вытащить из сугроба застрявший автомобиль

В Таштагольком районе во время патрулирования автодороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол на 42 километре трассы экипаж ГИБДД обратил внимание на застрявший на обочине автомобиль.

Оказалось, что во время движения укачало маленького пассажира. Водитель остановился на обочине, чтобы сынишке стало полегче, но не рассчитал ее ширины: правые колеса автомобиля провалились в сугроб. Самостоятельно выбраться на дорогу он не смог.

Полицейские пересадили детей в патрульный автомобиль, после чего с помощью троса вытащили машину обратно на проезжую часть. Водитель поблагодарил инспекторов за оказанную помощь и продолжил свой путь.

Фото: ГИБДД Кузбасса.