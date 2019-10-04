В Таштагольском районе высадили 24 тысячи саженцев ели

В Таштагольском районе с помощью меча Колесова высадили 24 тысячи саженцев ели.
В рамках акции «Живи, лес», направленной на реализацию федерального проекта «Сохранения лесов», входящего в национальный проект «Экология», засажены 6 гектаров земли саженцами ели.
Фото: пресс-служба АКО
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