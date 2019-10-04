В Таштагольском районе высадили 24 тысячи саженцев ели

Крис Кейн выступит в Новокузнецке Крис Кейн сам научился играть на гитаре в 8 лет и начал выступать на профессиональной сцене еще до...

Глава Яшкинского района подал в отставку Глава кузбасского муниципалитета уволился по собственному желанию, депутаты приняли его заявление....

Забайкальцам хотят упростить дорогу до кассационного суда в Кемерово Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что предложил главам регионов Сибири и Забайкалья...