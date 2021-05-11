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В Тайге благоустроят территорию сквера «Агитплощадка»

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» к 300-летию Кузбасса будет приведен в порядок сквер «Агитплощадка» в районе жилых домов по ул. Лермонтова, 10 и 12.

«В юбилейном году мы благоустраиваем территории по всему региону, важно, чтобы жители всех городов, районов, округов смогли отпраздновать 300-летие Кузбасса достойно. В дальнейшем площадь станет настоящим местом притяжения тайгинцев, здесь смогут проводить праздники, встречи с жителями, концерты», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Площадку, которая включает сцену и лавочки для зрителей, не ремонтировали уже более пяти лет. Сейчас объекты уже демонтированы. Реконструкция включает капитальный ремонт сцены и благоустройство прилегающей территории. Покрытие будет выполнено из брусчатки, установят вазоны, скамейки, лежаки и урны.

Финансирование проекта составит более миллиона рублей из консолидированного бюджета, в том числе почти 950 тыс. рублей — федеральные средства.

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kuzbassnews.ru
11/05/2021
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