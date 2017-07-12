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В Тайге из-за некачественной питьевой воды ввуден режим ЧС

В Тайге прошло заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. По ее итогам в Тайге введен режим ЧС до момента доведения качества воды до нормативного состояния.
Жители проинформированы об опасности использования водопроводной воды для питьевых целей. Для населения организованы стационарные места, где установлены ёмкости с питьевой водой. По разработанному графику налажен подвоз воды людям, которые живут вдали от цистерн или не могут до них добраться. Все социально-значимые объекты обеспечены системами фильтрации.

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kuzbassnews.ru
12/07/2017
Общество
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