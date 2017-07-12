В Тайге из-за некачественной питьевой воды ввуден режим ЧС

Жительница Кузбасса 22 года незаконно получала пенсию в двух странах Следователи кузбасской полиции передали в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в ...

Илья Середюк инспектировал ремонтирующиеся дворы в Кемерове В Кемерове в этом году отремонтируют 112 дворов. Глава города Илья Середюк проверил некоторые из...

Трехлетний ребенок выжил, выпав из окна девятого этажа в Кемерово Предварительно установлено, что ребенка накануне днем нашли возле дома прохожие, после чего...