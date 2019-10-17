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В Тайге мужчина из мести поджег крышу соседского дома

В дежурную часть ОМВД России по Тайгинскому городскому округу поступило сообщение о возгорании дома в частном секторе города. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС, однако в результате возгорания пострадала крыша строения и частично было уничтожено имущество владельцев. Сумма причиненного ущерба составила около 20 000 рублей.

Экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог.
Подозреваемым в поджоге оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что накануне у него произошел конфликт с хозяйками дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил отомстить и поджег крышу здания.




Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
17/10/2019
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