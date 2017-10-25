В Тайге открыли площадку с уличными тренажерами

Кемеровчанин надругался над шестилетней девочкой, его осудили По данным следствия, в январе 2017 года кемеровчанин в состоянии алкогольного опьянения надругался...

Кузбассовец заплатит за срубленное дерево в десятикратном размере Мужчине придётся заплатить в 10 раз больше суммы причинённого ущерба. Кузбассовца задержали на...

Банда из Средней Азии разоряла фуры в Кузбассе и Новосибирской области Банда из Средней Азии разоряла фуры в Кузбассе и Новосибирской области.