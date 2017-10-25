В Тайге открыли площадку с уличными тренажерами

Loading...
В Тайге в популярном у горожан месте отдыха на территории «Центра притяжения населения» установлена площадка уличных тренажеров.
На специальном прорезиненном покрытии расположены восемь тренажеров, которые способствуют укреплению мышц и развитию выносливости. Заниматься спортом на открытом воздухе смогут тайгинцы с различной степенью физической подготовки.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По данным следствия, в январе 2017 года кемеровчанин в состоянии алкогольного опьянения надругался...
|
Мужчине придётся заплатить в 10 раз больше суммы причинённого ущерба. Кузбассовца задержали на...
|
Банда из Средней Азии разоряла фуры в Кузбассе и Новосибирской области.
|
В Новокузнецком районе кроссовер «Hyundai Terracan» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся...