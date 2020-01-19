В Тайге полицейские раскрыли угон автомобиля

В дежурную часть отделения МВД России по Тайгинскому городскому округу за помощью обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2109, который он перед уходом на работу припарковал возле местного магазина.

В течение часа сотрудники полиции обнаружили машину брошенной на дороге на другом конце города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что угон совершил 15-летний подросток. Стражи порядка выяснили, что несовершеннолетний покатался на авто, но не справился с управлением и въехал в сугроб. Юный горожанин бросил машину и скрылся.

В настоящее время дознавателем отделения МВД России по Тайгинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

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