В Тайге прокладывают новый водвод из полиэтиленовых труб

Пятикилометровый водовод, снабжающий моногород Тайга, заменят на новый к началу предстоящего отопительного сезона. Участок трубопровода длиной 1,5 км уже заменили на современные полиэтиленовые трубы.
Новый водовод прокладывают бестраншейным способом, путем прокалывания грунта – это позволяет избежать негативного воздействия на природу и не нарушать сложившийся ландшафт. Старые трубы, часть которых установлена еще в 1913 году, меняют на новый надежный полиэтиленовый трубопровод.
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