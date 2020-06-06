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В Тайге прокладывают новый водвод из полиэтиленовых труб

Пятикилометровый водовод, снабжающий моногород Тайга, заменят на новый к началу предстоящего отопительного сезона. Участок трубопровода длиной 1,5 км уже заменили на современные полиэтиленовые трубы.

Новый водовод прокладывают бестраншейным способом, путем прокалывания грунта – это позволяет избежать негативного воздействия на природу и не нарушать сложившийся ландшафт. Старые трубы, часть которых установлена еще в 1913 году, меняют на новый надежный полиэтиленовый трубопровод.

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kuzbassnews.ru
06/06/2020
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