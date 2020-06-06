В Тайге прокладывают новый водвод из полиэтиленовых труб

Назначен директор филиала Русского музея в Кемерове В министерстве культуры Кузбасса сообщили о новом назначении. Руководителем филиала Русского музея...

В Чувашии ожидаются сильные дожди Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует сильные дожди в ближайшие сутки. Предсточщей ночью в...

Оперштаб: в Кузбассе коронавирусом заразился младенец Ранее сайт А42.RU сообщал, что в Кузбассе коронавирусом чаще заражаются люди, которым старше 60 лет.