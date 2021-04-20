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В Тайге прошел отчетный концерт «Записки балетмейстера»

17 апреля во Дворце культуры состоялся отчетный концерт «Записки балетмейстера» Образцового коллектива хореографической студии «Созвездие».  

Балетмейстер Полина Рашидовна Липовцева, руководитель хореографических коллективов Дворца культуры и преподаватель хореографического отделения школы искусств №10, очень трепетно относится к искусству танца и своей работе, сообщает пресс-служба администрации Тайгинского городского округа.

По традиции подводя итоги творческого года большим концертом своих учеников и воспитанников, о труде, исканиях и чаяниях балетмейстера она поведала зрителям с большого экрана. Именно в таком формате выступила ведущей отчётного концерта: писала на экране рабочий дневник, а на сцене её мысли и идеи воплощали танцоры. 

Культура
Тайга
kuzbassnews.ru
20/04/2021
Культура
Тайга

Новости Кузбасса

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