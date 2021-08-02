В Тайге реконструировали чугунный водовод, построенный в 1913 году

Впервые за много десятилетий жители города Тайга, поселков Кузель, Сураново, Таежный начали получать качественную питьевую воду.

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в округе провели реконструкцию системы водоснабжения, часть из которой действовала с 1913 года.

Взамен старого чугунного водовода, построенного еще в 1913 году, проложено более 10 км трубопровода из надежных полиэтиленовых труб. В поселках округа установлены станции по очистке воды на скважинах. Всего в водоснабжение округа вложено 450 миллионов рублей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса