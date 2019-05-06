В Тайге состоялся финал регионального детско-юношеского фестиваля-конкурса талантов

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В заключительном концерте приняли участие лучшие коллективы и отдельные исполнители Кузбасса. Солисты образцового самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Квинта» Тяжинского РДК «Юбилейный» Кристина Геруцкая и Надежда Дурнова (руководитель Ольга Алексеевна Кузнецова) прошли в финал и стали лауреатами фестиваля-конкурса талантов «Шаг к успеху». Победители получили дипломы лауреатов и памятные статуэтки.
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