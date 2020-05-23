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В Тайге строят школу с первым в городе бассейном

Строительство общеобразовательной школы на 330 мест идет в моногороде Тайга в рамках национального проекта «Образование». Сейчас школа готова на 20%, сдать ее в эксплуатацию планируется до конца года.

В школе будет масштабный спортивный блок со спортзалом и трибунами, где кроме уроков физкультуры будут проводится и общегородские соревнования, занятия спортивных секций. В бассейне с тремя дорожками длиной 25 метров по вечерам смогут плавать все жители города. Бассейн также подойдет для спортивных соревнований и занятий лечебной физкультурой.

В новом учреждении школьники смогут находиться полный день, после уроков заниматься в творческих и спортивных секциях, вести проектную и исследовательскую деятельность. Кроме учебных классов в трехэтажном здании разместят лаборатории, кабинеты дополнительных занятий, актовый зал со сценой и гримерными мастерскими, библиотеку-медиатеку.

В зоне для младших школьников обустроят кабинеты для развивающих занятий, а в рекреации на первом этаже – шахматную студию с классическими шахматными наборами, ростовыми напольными шахматами и настенными магнитными шахматами. В кабинете ИЗО оборудуют гончарную мастерскую. В кабинетах информатики во внеурочное время будет работать кружок робототехники.

На строительство школы предусмотрено 841,9 млн рублей из бюджетов разного уровня.

Образование
Топ
Тайга
kuzbassnews.ru
23/05/2020
Образование
Топ
Тайга
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