Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тайге ввели в эксплуатацию новый водовод

Новый магистральный водовод в городе дополнил современную систему глубокой очистки насосно-фильтровальной станции, чтобы обеспечивать жителей качественной питьевой водой.

За два месяца вместо старых труб уложили новый надежный полимерный трубопровод длиной 10,2 км.

На замену водовода, отдельные участки которого были проложены еще в 1913 году, направлены 157 млн рублей из бюджета области.

Общество
Экология
Топ
Тайга
kuzbassnews.ru
18/08/2020
Общество
Экология
Топ
Тайга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
За сутки летальных исходов не зарегистрировано. Продолжают лечение еще 1513 пациентов.
Как рабочие ремонтируют мост на проспекте Металлургов
В начале августа рабочие приступили к монтажу последней балки. Всего за время ремонта было заменено...
Семье погибшего на кузбасской шахте горняка окажут необходимую помощь
Семье погибшего на шахте «Ерунаковская-8» горняка окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщили в...
В Кузбассе сохранили обязательную самоизоляцию для одной категории пассажиров
Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало постановление за подписью главного...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus