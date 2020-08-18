В Тайге ввели в эксплуатацию новый водовод

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе За сутки летальных исходов не зарегистрировано. Продолжают лечение еще 1513 пациентов.

Как рабочие ремонтируют мост на проспекте Металлургов В начале августа рабочие приступили к монтажу последней балки. Всего за время ремонта было заменено...

Семье погибшего на кузбасской шахте горняка окажут необходимую помощь Семье погибшего на шахте «Ерунаковская-8» горняка окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщили в...