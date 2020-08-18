В Тайге ввели в эксплуатацию новый водовод

Новый магистральный водовод в городе дополнил современную систему глубокой очистки насосно-фильтровальной станции, чтобы обеспечивать жителей качественной питьевой водой.
За два месяца вместо старых труб уложили новый надежный полимерный трубопровод длиной 10,2 км.
На замену водовода, отдельные участки которого были проложены еще в 1913 году, направлены 157 млн рублей из бюджета области.
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