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В Тайге захоронили солдата, погибшего в 1943 году

26 мая в Тайге с воинскими почестями захоронен Григорий Яровой, погибший на боевом задании в 1943 году .

Останки найдены поисковиками на территории Ленинградской области.

Григорий Абрамович Яровой — гвардии младший лейтенант, летчик. Закончил в 1940 году Тайгинскую школу № 2 и одновременно аэроклуб. Учился в Иркутском, затем — в Сталинградских летных училищах. Призван на фронт из Сталинграда в звании сержанта. Уже на фронте ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Воевал на истребителе ЯК 7Б, 240 истребительной авиационной дивизии. 26 мая 1943 года Григорий Абрамович отправился на очередное боевое задание, которое оказалось для него последним. В конце апреля 2019 года останки героя и обломки его самолета были обнаружены участниками экспедиции «Вороново-2019».

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
27/05/2019
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