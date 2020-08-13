В Тисуле для детсадовцев прошел исторический экскурс «Храня традиции предков»

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Библиотекарь Тисульской модельной библиотеки рассказала воспитанникам детского сада № 1 «Колосок» о народах, издревле проживающих в Кузбассе.
Ребята узнали много нового и интересного о происхождении шорцев и телеутов, познакомились с их обычаями и традициями, религиозными верованиями и фольклором. Также дети поиграли в национальные игры и даже совершили обряд благопожелания.
13/08/2020
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