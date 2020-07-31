В Тисуле для ветеранов и инвалидов в режиме онлайн прошел видео-урок самомассажа кистей

Психолог центра социального обслуживания Тисульского района Ольга Витальевна Холкина через социальные сети провела первый видео-урок самомассажа кистей рук с элементами Су-джок. Упражнения направлены на достижение внутренней гармонии инь-ян энергии человека и нормализацию кровообращения в полушариях головного мозга.
Эта работа проводится в рамках плановых мероприятий, направленных на раннее выявление и профилактику когнитивных изменений у граждан пожилого возраста и инвалидов.
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