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В Тисуле на Игуменовском пруду обустроено место для крещенских купаний

Купель освятил настоятель Тисульского храма, протоиерей Максим Костыря. Для купальщиков оборудовали теплую раздевалку, обеспечили горячим питьем. В целях обеспечения безопасности здесь дежурили медики, сотрудники МЧС, ГИБДД.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
19/01/2021
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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