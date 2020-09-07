В Тисуле неравнодушные люди безвозмездно передают ветеранам излишки урожая

Крупный ТЦ в Кемерове отключил сушилки из-за несуществующих правил Кемеровчанин рассказал VSE42.Ru, что в одном из крупных ТЦ нельзя высушить руки из-за отключенных...

В Кузбассе коронавирусом за сутки заболели еще 85 человек В Кемеровской области по состоянию на 7 сентября выявлено 85 новых случаев COVID-19. Всего с начала...

Посетитель напал на работницу кафе в Кемерове По информации правоохранительных органов, осужденным зашел в кафе под видом посетителя, сделал...