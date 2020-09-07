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В Тисуле неравнодушные люди безвозмездно передают ветеранам излишки урожая

Огородные дары получают семьи, которые по состоянию здоровья и другим причинам, не могут самостоятельно их вырастить. В этом году сезон благотворительного овощного набора открыла «серебряный» волонтер Галина Николаевна Богданова.
Мобильная бригада Тисульского центра социального обслуживания помогла доставить овощи до получателей-ветеранов. Всего такую помощь получили 15 семей.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
07/09/2020
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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