В Тисуле открылась выставка творческих работ ветеранов

Авиарейсы в Екатеринбург за 999 рублей запустят из Воронежа С 10 октября авиакомпания Red Wings запустит регулярные авиарейсы между Воронежем и Екатеринбургом...

Самолеты из Кемерова отправятся с задержкой из-за тумана Сегодня, 28 сентября, в городе образовался туман, от чего рейсы не могут покинуть аэропорт. Как...

На юге Кузбасса зафиксированы новые встречи с медведями На юге Кузбасса зафиксированы - новые встречи с дикими животными. в Новокузнецком районе в поселке...