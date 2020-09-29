В Тисуле открылась выставка творческих работ ветеранов

Для многих тисульских пенсионеров занятие творчеством открыло новую страницу в жизни, позволило обрести «второе дыхание». Работы людей старшего поколения, представленные на выставке в Тисульской центральной районной библиотеке, поражают своим мастерством и богатой творческой фантазией авторов.
Здесь можно увидеть картины, поделки, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства из бисера и ниток. Выставка «Умелые руки не знают скуки» будет радовать читателей до 10 октября.
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