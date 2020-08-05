В Тисуле открылся летний читальный зал

В Кемерове выросло число заболевших коронавирусом Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в городе Кемерово. За прошедшие...

На границе Алтая и Кузбасса усилили работу КПП Глава Гурьевского района рассказал, что контрольно-пропускные посты на границах Кемеровской области...

94 случая коронавируса за сутки выявили в Кузбассе Региональный оперативный штаб представил новую сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией...