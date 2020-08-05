В Тисуле открылся летний читальный зал

На площадке перед Тисульской центральной районной библиотекой каждую среду прохожие могут почитать журналы, сгруппированные по темам: «Окунись в мир фэнтези!», «Подбери периодику к своему настроению!», «Классные журналы».
Посетители летнего читального зала стали участниками акций «Возьми себе книгу в подарок» (из обменного фонда читателей) и «Буккроссинг», основанного по принципу прочитал - отдай другому. Помимо книг они получили визитную карточку с перечнем услуг библиотеки.
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