В Тисуле открылся уголок памяти легендарного космонавта

Ректор КемГУ ушёл на карантин из-за контакта с заражённым коронавирусом Как узнал «Интерфакс», ректор Кемеровского государственного университета — а именно, Александр...

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Кемерове ВашГород.ру продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в Кемерове. Как стало...

«Лесное озеро» в Кузбассе закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса Как рассказали в ведомстве, у двух отдыхающих после приезда из санатория "Лесное озеро" в...