В Тисуле открылся уголок памяти легендарного космонавта

11 октября 2019 года ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов. В историко-краеведческом музее Тисульского района оформлен уголок памяти легендарного земляка.
Вниманию посетителей представлены фотографии, отображающие визиты космонавта на родную землю - в Тисульский район, журнал «Огонек» 1975 года, освещавший совместный советско-американский полет по программе «Союз-Аполлон». На экране демонстрируются фильмы, посвящённые прославленному космонавту.
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