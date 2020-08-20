В Тисуле отремонтированы подъезды двух домов

В рамках подготовки многоквартирных домов к зимнему периоду работники управляющей компании провели косметический ремонт подъездов домов № 2 и № 3 по улице Коммунистическая.
В настоящее время завершены работы по капитальному ремонту бетонной отмостки дома № 2. В скором времени специалисты завершат аналогичную работу и по адресу: улица Коммунистическая, дом 3.
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