В Тисуле отремонтированы подъезды двух домов

Новокузнецкие власти решили построить еще один мост через Томь Власти южной столицы Кузбасса намерены демонтировать старый Байдаевский мост через реку Томь и...

В Новокузнецке прошёл одиночный пикет против роста цен за ЖКУ Ранее ВашГород.ру сообщил, что жители Кемерова планировали провести митинг против резкого роста...

В Кузбассе 16 беременных и пять родильниц инфицированы коронавирусом В Кузбассе инфицированными коронавирусом оказались 16 беременных женщин и пять рожениц. Заболевание...