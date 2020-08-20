Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тисуле отремонтированы подъезды двух домов

В рамках подготовки многоквартирных домов к зимнему периоду работники управляющей компании провели косметический ремонт подъездов домов № 2 и № 3 по улице Коммунистическая.
В настоящее время завершены работы по капитальному ремонту бетонной отмостки дома № 2. В скором времени специалисты завершат аналогичную работу и по адресу: улица Коммунистическая, дом 3.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
20/08/2020
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнецкие власти решили построить еще один мост через Томь
Власти южной столицы Кузбасса намерены демонтировать старый Байдаевский мост через реку Томь и...
В Новокузнецке прошёл одиночный пикет против роста цен за ЖКУ
Ранее ВашГород.ру сообщил, что жители Кемерова планировали провести митинг против резкого роста...
В Кузбассе 16 беременных и пять родильниц инфицированы коронавирусом
В Кузбассе инфицированными коронавирусом оказались 16 беременных женщин и пять рожениц. Заболевание...
Зачем мэр Новокузнецка встречался с редактором ВашГород ру
Вчера, 18 августа, редактор ВашГород.ру Кристина Ковалёва встречалась с мэром Новокузнецка Сергеем...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus