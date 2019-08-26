В Тисуле принудительно госпитализировали больного открытой формой туберкулеза

Прокурор Тисульского района направил в суд административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию. Прокуратура района установила, что местный житель, находящийся на учете с открытой формой туберкулеза, умышленно уклоняется от лечения. Прокурор направил в суд административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в принудительном порядке. Суд согласился с требованиями прокурора и удовлетворил исковое заявление. В настоящее время больной госпитализирован для прохождения лечения. Фото из открытых источников
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