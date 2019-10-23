В Тисуле прошел День призывника

В этом году мероприятие прошло в новом формате. Это был праздник на два района: Тисульский и Тяжинский. Сбор будущих защитников Отечества был назначен в районном военкомате. Здесь они смогли позавтракать и выслушать наставления военного комиссара. После состоялось возложение цветов к Мемориалу землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Основная часть мероприятия прошла в Тисульском Центре досуга. Сначала призывникам предстояло продемонстрировать, как они готовы к армейским будням: команды тисульских и тяжинских парней сошлись в военно-спортивной эстафете. Выясняли, кто лучше стреляет, быстрее разбирает автомат, больше отжимается, лучше чистит картофель. С небольшим отрывом вперед вырвалась команда из Тяжинского района. Всего в мероприятии приняли участие 40 призывников, в том числе 13 тяжинцев. Все участники эстафеты получили грамоты от ДОСААФ России по Тисульскому району.

В актовом зале для призывников, их родственников, старшеклассников и гостей прошел концерт. С напутственным словом к будущим солдатам обратился глава Тисульского муниципального района Дмитрий Владимирович Панин. Также он вручил ребятам подарки на память. Свои наказы призывникам дали заместитель председателя Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Ольга Михайловна Ряшина, военный комиссар Иван Васильевич Жилин, ветеран пограничной службы Анатолий Ильич Горенский, настоятель храма иконы Божией Матери «Троеручица» Максим Костыря и другие.

От лица всех призывников Николай Цап пообещал достойно исполнять свой воинский долг, защищать Отечество и не забывать своих родных. Для гостей праздника прозвучали военные песни и стихи в исполнении артистов Центра досуга и юнармейцев отряда «Патриот».