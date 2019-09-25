В Тисуле прошел областной фестиваль национальных культур

Актёр Виктор Логинов рассказал о нелёгком детстве в Кузбассе По словам артиста, время было трудным.

Новую поликлинику в «Кемерово-Сити» подрядчик построит за свой счёт В ходе объезда строительных площадок города Сергей Цивилёв побывал на месте строящейся поликлиники...

В Таштаголе появится Кузбасская академия зимних видов спорта Предполагается, что Кузбасская академия зимних видов спорта объединит эти направления, а также...