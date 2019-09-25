В Тисуле прошел областной фестиваль национальных культур

В Тисульском Центре досуга на юбилейное мероприятие, посвященное 15-летию областного фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой» собрались национальные коллективы северо-востока Кузбасса. На фестиваль был приглашен народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Россияночка» Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный» (руководитель Евгения Анатольевна Простатина).
Всем участникам фестиваля были вручены Благодарственные письма Департамента культуры и национальной политики и памятные подарки.
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