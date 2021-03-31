В Тисуле прошел отборочный тур открытого регионального фестиваля-конкурса национальных традиций и обычаев

Экс-глава Кузбасса Тулеев назвал празднование 300-летия региона искажением фактов В Кузбассе бывший глава региона Аман Тулеев на своей странице в социальной сети Instagram назвал...

Новокузнецкие власти выделят почти 6 млн рублей на обеды школьников Кроме в документе указано, что все воспитанники санаторной школы-интерната должны быть обеспечены...

Мэрию Кемерово обязали устранить недостатки содержания дорог Сотрудники госавтоинспекции выдали администрации Кемерово предписание на устранение недостатков в...