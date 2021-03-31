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В Тисуле прошел отборочный тур открытого регионального фестиваля-конкурса национальных традиций и обычаев

Мероприятие состоялось в рамках творческого проекта «Сила традиций», посвященного 300-летию Кузбасса. На сцене Тисульского центра досуга выступили 25 фольклорных ансамблей и отдельные исполнители музыкального фольклора из Мариинского района, Тяжинского, Чебулинского, Ижморского, Тисульского и Яйского округов.
Тисульский центр досуга представляли хореографический ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль «Жарки», ансамбль «Сибиряночка» и самая маленькая участница фестиваля-конкурса Ксения Берсенева.
В конкурсной программе Тяжинскую детскую школу искусств № 31 представляли сводный коллектив детских фольклорных ансамблей «Сударушка» и «Родничок», учащаяся отделения народного пения Кира Глушкова.
Результаты будут объявлены позднее. Фестиваль-конкурс завершится 20 июня 2021 года Гала-концертом в спортивной школе по зимним видам спорта Топкинского округа. В этом концерте примут участие лучшие коллективы по итогам отборочных туров конкурса.
Мастера декоративно-прикладного искусства Ирина Николаевна Куликова и Нина Михайловна Кравченко предложили вниманию зрителей выставку «Куклы-обереги».

Культура
Верх-Чебула
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Яя
kuzbassnews.ru
31/03/2021
Культура
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Топки
Тяжин
Яя

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