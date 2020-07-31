В Тисуле прошла библиоэстафета «Литературный пьедестал»

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков, мероприятие подготовили работники Тисульской районной библиотеки совместно с работниками Тисульской детско-юношеской спортивной школы.

В финале библиоэстафеты ребятам предстояло найти ответ на уравнение «Чтение+Спорт = ?». Участникам пригодились не только спортивная подготовка, но и литературные знания. На секции «Зарядка ума» ребята выполняли физические упражнения, параллельно разгадывая «Сказочную викторину». На второй секции – «Книжный мини теннис» участникам нужно было не только отбить теннисный шарик, но и ответить на непростые вопросы о спорте, литературе и здоровье.

На секции «Литературный ринг» команды должны были отгадать, в каком виде спорта имел наибольший успех известный писатель. Как оказалось, самый популярный вид спорта среди писателей - бокс. Им увлекались признанные классики литературы - Александр Сергеевич Пушкин, Артур Конан Дойль, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй.

После библиоэстафеты юноши и девушки подтвердили, что чтение и спорт - это необычное, оптимистичное сочетание двух совершенно, казалось бы, разных направлений. Ребята не только с пользой провели время на свежем воздухе, но и получили призы от библиотекарей.