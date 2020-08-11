В Тисуле прошла детская познавательная игра по правилам дорожного движения

Организаторы - Тисульская модельная библиотека и отделение ГИБДД по Тисульскому району. В первой части игры юные читатели прослушали рассказ ведущего о дорожных знаках и правилах дорожного движения. Библиотекарь рассказала детям, что на дорогах, в городах и селах, в авариях очень часто страдают дети, именно потому, что не знают и не соблюдают правила дорожного движения.

Для того, чтобы узнать, кто из участников игры знает правила движения и умеет правильно переходить проезжую часть, ведущий предложил ребятам разделиться на три команды и пройти пять станций-заданий: «Перекресток», «Знатоки ПДД», «Дорожная математика», «Логическая» и «Азбука велосипедистов».

Ребята великолепно справились со всеми заданиями. После завершения мероприятия каждый из них получил сладкий приз, удостоверение пешехода и самое главное - твердые знания основ дорожного движения.