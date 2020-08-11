Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тисуле прошла детская познавательная игра по правилам дорожного движения

Организаторы - Тисульская модельная библиотека и отделение ГИБДД по Тисульскому району. В первой части игры юные читатели прослушали рассказ ведущего о дорожных знаках и правилах дорожного движения. Библиотекарь рассказала детям, что на дорогах, в городах и селах, в авариях очень часто страдают дети, именно потому, что не знают и не соблюдают правила дорожного движения.
Для того, чтобы узнать, кто из участников игры знает правила движения и умеет правильно переходить проезжую часть, ведущий предложил ребятам разделиться на три команды и пройти пять станций-заданий: «Перекресток», «Знатоки ПДД», «Дорожная математика», «Логическая» и «Азбука велосипедистов».
Ребята великолепно справились со всеми заданиями. После завершения мероприятия каждый из них получил сладкий приз, удостоверение пешехода и самое главное - твердые знания основ дорожного движения.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
11/08/2020
Культура
Тисуль
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор утвердил план по безопасности в Новокузнецке
ВашГород.ру уже писал об этом распоряжении, но в материале говорилось об основных планах по...
Сергей Цивилев сообщил, состоится ли День шахтера-2020 в Кузбассе
Жительница Белова задала губернатору вопрос: сейчас, когда в городе введены дополнительные...
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Кузбассе
В Кемеровской области в понедельник, 10 августа, ожидается аномальная жара. Температура воздуха...
В Кузбассе двухлетний ребёнок едва не упал с восьмого этажа
Случайные прохожие спасли от падения двухлетнего ребёнка. Заметив мальчика в открытом окне восьмого...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus