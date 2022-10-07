В Тисуле прошла муниципальная ярмарка «Осенний разгуляй»

Территории Тисульского округа основательно подготовились к мероприятию, постарались блюдами, костюмами и декором подчеркнуть, чем славится их населенный пункт. Утинка представила различные блюда из рыбы, Серебряково – национальные татарские угощения. Также было множество выпечки, пирожков, блинчиков, солений и варений.

Все 8 прибывших территорий стали участниками конкурса на лучшую торговую палатку. Первое место и памятную табличку «Знак Качества» получила делегация из Третьяково. Грамоту за второе место увезла с собой Утинка. Почетное третье место заняли куликовцы. Грамоты за участие получили делегации из Берикуля, Большого Барандата, Серебряково, Тамбара, а также столовая ПК «Тисуль», представлявшая окружной центр.

Индивидуальные предприниматели предлагали покупателям не только мед, но и возможность украсить свой дом красивыми растениями. Артисты Тисульского центра досуга порадовали участников и гостей ярмарки яркими концертными номерами.