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В Тисуле прошла муниципальная ярмарка «Осенний разгуляй»

Территории Тисульского округа основательно подготовились к мероприятию, постарались блюдами, костюмами и декором подчеркнуть, чем славится их населенный пункт. Утинка представила различные блюда из рыбы, Серебряково – национальные татарские угощения. Также было множество выпечки, пирожков, блинчиков, солений и варений.
Все 8 прибывших территорий стали участниками конкурса на лучшую торговую палатку. Первое место и памятную табличку «Знак Качества» получила делегация из Третьяково. Грамоту за второе место увезла с собой Утинка. Почетное третье место заняли куликовцы. Грамоты за участие получили делегации из Берикуля, Большого Барандата, Серебряково, Тамбара, а также столовая ПК «Тисуль», представлявшая окружной центр.
Индивидуальные предприниматели предлагали покупателям не только мед, но и возможность украсить свой дом красивыми растениями. Артисты Тисульского центра досуга порадовали участников и гостей ярмарки яркими концертными номерами.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
07/10/2022
Общество
Тисуль
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