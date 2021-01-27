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В Тисуле прошла выставка историко-краеведческого музея «Блокады прорвано кольцо»

Также в Тисульском центре досуга открылась фотовыставка «Люди обороны и труда – бессмертие и сила Ленинграда!», организованная работниками межпоселенческой централизованной клубной системы. Школьников познакомили не только с жизнью блокадников в годы Великой Отечественной войны, но и поделились личными историями некоторых подростков-ленинградцев.
Блокада длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все это время ленинградцы мужественно переносили голод и работали на Победу. За время блокады в Ленинграде погибло до 1,5 млн человек, большинство из них умерли от голода.
Также в Тисульском центре досуга прошла акция «Блокадный хлеб». Школьникам были представлены ингредиенты, которые использовали для изготовления «блокадного хлеба». Каждый получил свою «норму» равную 125 гр.
Для всех гостей была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Страницы блокады». Программа выстроена по письмам и воспоминаниям детей блокадного Ленинграда, повествующих о тех страшных, трагических днях. Мероприятие такого формата не оставило зрителей равнодушными, артисты смогли передать ощущение полной погруженности в реалии той жизни, ужасы военного времени.
В сельских клубах Тисульского района прошли тематические мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда.

Образование
Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
27/01/2021
Образование
Общество
Тисуль
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Новости Кузбасса

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