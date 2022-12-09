В Тисуле прошла ярмарка учебных мест

Мастер производственного обучения Тяжинского агропромышленного техникума Светлана Борисовна Майер рассказала школьникам о профессиях и специальностях, которые можно получить в учебном заведении.

Также перед ребятами выступили участники агитбригады техникума под руководством педагога дополнительного образования Антонины Анатольевны Меновщиковой.

В рамках презентации Тяжинского агропромышленного техникума школьникам было предложено примерить специальную одежду сварщика или повара. Также будущие студенты могли сфотографироваться с ростовой фигурой символа наступающего Нового 2023 года.